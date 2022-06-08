Фото: пресс-служба мэрии

Еще один ларек пропадет с улицы Рахова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Саратова.

На этой неделе, 6 июня, одна из собственников земли и ларька на пересечении ул. Рахова и ул. Вавилова ИП Акопян признала иск муниципалитета и согласилась с изъятием.

Ранее главой города Саратова Михаилом Исаевым был утвержден проект планировки территории, согласно которому необходимо было произвести процедуру изъятия подобных объектов недвижимости. Собственникам было предложено выкупить объекты.

В связи с отказом от выкупа администрацией города были предъявлены иски в суд о принудительном изъятии. Один из собственников согласилась с иском. Судебные процедуры продолжаются.