Володин: реализация проектов в Петровске под угрозой срыва

Володин в Петровске

Вячеслав Володин заявил о том, что реализация проектов в Петровске находится под угрозой срыва. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

В этом году на ремонт тротуаров в Петровске были найдены средства, однако конкурс был сорван, из-за чего уже месяц не ведется никаких работ.

- У вас деньги лежат практически два месяца и свои возможности вы не используете. Это недопустимо, – раскритиковал Володин местных чиновников.

В прошлом году при поддержке Вячеслава Володина нашли деньги на реализацию проекта реставрации здания бывшей духовной семинарии. Но до сих пор не готова документация и госэкспертиза.

- По вине местных чиновников потеряно много времени. Получить бюджетное финансирование можно будет только в 2024 году, - заявил Володин и также заметил, что Петровск не участвует в федеральном конкурсе на благоустройство малых городов, а это нехорошо.

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