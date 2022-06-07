В выходные в Саратовской области поймали 18 пьяных водителей

Фото: Архив КП

В Саратовской области за выходные поймали 18 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

С 4 по 6 июня сотрудники Госавтоинспекции проводили рейд «Нетрезвый водитель».

Административные протоколы за пьяную езду были составлены на 11 автомобилистов, на 4 человека - за отказ проходить медицинское освидетельствование. 3 водителя сели пьяными за руль во второй раз.

В Госавтоинспекции города напомнили, что за пьяное вождение водителям грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5-2 года. За повторное аналогичное нарушение наступает уже уголовная ответственность.

Отметим, что две недели назад поймали аж 72 пьяных саратовца за рулем.

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