В выходные в Саратовской области поймали 18 пьяных водителей

Фото: Архив КП
В Саратовской области за выходные поймали 18 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
С 4 по 6 июня сотрудники Госавтоинспекции проводили рейд «Нетрезвый водитель».
Административные протоколы за пьяную езду были составлены на 11 автомобилистов, на 4 человека - за отказ проходить медицинское освидетельствование. 3 водителя сели пьяными за руль во второй раз.
В Госавтоинспекции города напомнили, что за пьяное вождение водителям грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5-2 года. За повторное аналогичное нарушение наступает уже уголовная ответственность.
Отметим, что две недели назад поймали аж 72 пьяных саратовца за рулем.
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