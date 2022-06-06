Четыре тысячи раков выловили браконьеры в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Из ролика ГУ МВД следует, что в Воскресенском районе Саратовской области группа браконьеров, используя запрещенные раколовки добывали раков. Сотрудниками отдела отдела полиции по Воскресенскому району вместе с оперативниками браконьеры были задержаны. Полицейские изъяли раколовки с четырьмя тысячами раков, моторную лодку, прицеп.

Возбуждено уголовное дело.

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