Фото: «Время Саратовское Z»

Областная детская библиотека им А.С. Пушкина отметила Пушкинский день новыми книгами. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Сегодня, 6 июня, в Пушкинский день, от врио Губернатора Романа Бусаргина в фонд Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина были переданы новые книги. В подарок библиотека получила энциклопедии, книги о животных, а также произведения о великом русском поэте.

Самые маленькие гости литературного праздника познакомились с творчеством Александра Пушкина и героями его произведений. Дети постарше читали стихи, участвовали в конкурсах по мотивам его сказок.

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