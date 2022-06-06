Антон Артюхов

Антон Артюхов стал прокурором Турковского района Саратовской области. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в региональной прокуратуре.

Младший советник юстиции Антон Артюхов назначен прокурором Турковского района. Соответствующий приказ за номером № 586-к от 3 июня 2022 года подписал Генеральный прокурор РФ от.

Артюхову 31 год, он имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры служит с августа 2013 года. Ранее работал помощником прокурора Балтайского района, старшим помощником Аткарского межрайонного прокурора.

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