В ходе СВО на Украине погиб разведчик из Екатериновского района

Скорбим

В ходе СВО на Украине погиб боец из Екатериновского района Саратовской области. Сегодня, 6 июня, эту печальную весть сообщил глава Екатериновского муниципального района Сергей Зязин.

- В ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк, разведчик контрактной службы - ефрейтор Никита Петров, - рассказал Сергей Зязин и выразил соболезнования его отцу Юрию Петрову, а также всем близким и родным погибшего.

О дате и времени церемонии прощания сообщат дополнительно.

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