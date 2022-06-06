На сегодня, 6 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 87 человек. Общее количество зараженных составляет 253 002 человека. Выздоровело с начала эпидемии 245 948 человек, за сутки — 89. В стационарах остаются 335 человек, на амбулаторном лечении — 832.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет —10;
- 7-14 лет — 11;
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 6;
- 30-49 лет — 27;
- 50-64 лет — 13;
- 65 и старше — 19.
С признаками ОРВИ поступили 87 пациентов.
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