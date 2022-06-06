На сегодня, 6 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 87 человек. Общее количество зараженных составляет 253 002 человека. Выздоровело с начала эпидемии 245 948 человек, за сутки — 89. В стационарах остаются 335 человек, на амбулаторном лечении — 832.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет —10;

- 7-14 лет — 11;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 6;

- 30-49 лет — 27;

- 50-64 лет — 13;

- 65 и старше — 19.

С признаками ОРВИ поступили 87 пациентов.

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