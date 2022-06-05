фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сотрудники МЧС напоминают дачникам о правилах пожарной безопасности. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Отдых на дачных участках может обернуться бедой, если быть небрежным по отношению к огню. Об этом владельцам дач напоминают инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы. Они проводят рейды по садово-огородническим товариществам, организуют подворовые обходы.

Сотрудники МЧС подробно объясняют дачникам правила поведения в критической ситуации. Дополнительно отдыхающим раздают памятки с подробной инструкцией о действиях при пожаре и о правилах пожарной безопасности.

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