В Саратове выпал крупный град

фото: группа ВК «Саратов онлайн», Анжелика Пугачева

Вчера, 4 июня, в Гагаринском районе Саратова выпал крупный град. Фотографии последствий осадков местные жители опубликовали в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте.

По словам жителей Саратова, град размером с вишню выпал днем 4 июня в в районе центральной усадьбы в совхозе 15 лет Октября.

На фото заметно, что некоторые градины достигали полутора-двух сантиметров в диаметре. Саратовчанка добавила, что в результате осадков оказалась побита часть урожая.

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