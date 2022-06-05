Ночью в ДТП на саратовской трассе пострадали четыре человека

фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Сегодня ночью на трассе в Татищевском районе в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

В 2:45 на 311-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись «ВАЗ-2112», за рулем которого была 39-летняя женщина, и «Форд Транзит», которым управлял 42-летний мужчина.

В результате с травмами госпитализированы водитель «двенадцатой» и ее пассажирки, девочки 7 и 8 лет. Также пострадал 42-летний пассажир иномарки.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным областной прокуратуры, на пересечении автодорог Тамбов-Саратов и Сызрань-Волгоград водитель отечественного авто не уступила дорогу фургону.

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