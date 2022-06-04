Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 4 июня, в аварии на выезде из Балаково пострадала женщина, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Столкновение было зафиксировано в 12:15 на 13 км автоподъезда к Балаковской АЭС от трассы Р228. «Семерка», за рулем которой находился 60-летний водитель, столкнулась с автомобилем Skoda Rapid, которым управлял 59-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка иномарки. Она доставлена в больницу.

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