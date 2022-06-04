Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 4 июня, в Балашове 70-летний мужчина погиб на пожаре, об этом сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

Сигнал о возгорании поступил в 6.40. Горел частный деревянный дом в Балашове на улице Челюскинцев. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В результате пожара погиб 70-летний мужчина. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На тушение выезжали 2 машины.

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