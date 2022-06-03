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На праздник Сабантуй в Усть-Курдюм пустят дополнительные автобусы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает правительство региона.

Завтра, 4 июня по маршруту улица Кутякова – Усть-Курдюм автобус будет курсировать с 8:00 до 18:00. В пути автобус будет вставать в поселке Юбилейный.

Также в Усть-Курдюм пустят автобусы № 251. Они начинают движение от торгового центра «Хеппи Молл».

На протяжении выходных, 4 и 5 июня в Усть-Курдюм можно будет добраться на автобусах № 241 (от площади Ленина) и № 243 (от улицы Радищева).

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