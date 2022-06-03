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В Саратове расселению и сносу подлежат еще 4 здания. Об этом информирует сайт администрации города.

Сегодня, 3 июня, на сайте мэрии Саратова опубликованы распоряжения главы города Михаила Исаева о расселении, и соответственно сносе четырех зданий.

Речь идет о построенном в 1954 году 3-этажном доме №5 по 1-му проезду Энергетиков; двухэтажном здании по адресу Лысогорская, 47 и дореволюционном одноэтажном доме по улице Астраханской, 44. Здания подлежат сносу до 1 июня 2024 года. На отселение собственникам выделили три месяца.

Помимо этого, снесут и еще одну постройку начала века - дом №206 по улице Чернышевского, так же построенный в 1917, который известен как «Дом с Башенкой». Ранее его собирались реконструировать.

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