Внеочередное заседание Совета судей:

Сегодня, 3 июня, назначен новый председатель Совета судей Саратовской области, о чем сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

Когда Олега Ляпина назначили председателем Саратовского областного суда, его обязаны были убрать с должности председателя Совета судей Саратовской области. Поэтому был избран новый председатель.

Председателем Совета стала заместитель председателя Саратовского областного суда Ирина Ефимова.

Ирина Валерьевна Ефимова

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