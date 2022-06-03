Внеочередное заседание Совета судей:
Сегодня, 3 июня, назначен новый председатель Совета судей Саратовской области, о чем сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.
Когда Олега Ляпина назначили председателем Саратовского областного суда, его обязаны были убрать с должности председателя Совета судей Саратовской области. Поэтому был избран новый председатель.
Председателем Совета стала заместитель председателя Саратовского областного суда Ирина Ефимова.
Ирина Валерьевна Ефимова
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