Рядовой Андрей Житин

В спецоперации на Украине погиб рядовой Андрей Житин. Об этом информирует сайт администрации Энгельсского муниципального района.

Андрей Житин родился в 1990 году в г. Ерейментау в семье военного, Александра Алексеевича, награжденного медалью «За Отвагу» во время службы в Афганистане.

Работал на производстве ООО «Бош Пауэр Тулз», стал обладателем почётного звания предприятия «Лучший молодой специалист».

— Мы скорбим, прощаясь с настоящим защитником, который ушёл из жизни во имя спокойствия людей и мира на земле. Огромное горе, боль утраты. Вечная слава и светлая память патриоту своей страны. Честно и беззаветно рядовой Житин Андрей Александрович исполнял военный долг, защищал безопасность своей страны, погиб в ходе спецоперации на Украине. Его подвиг навсегда останется для всех жителей Энгельсского района высоким примером отваги и героизма. - соболезнования семье погибшего выразили сотрудники администрации и собрание депутатов ЭМР.

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