Фото: ГИБДД

В Энгельсе мужчина на скутере попал под колеса женщины за рулем иномарки. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера днем, 2 июня, в Энгельсе произошло ДТП.

Напротив дома 18 по улице Волоха столкнулись автомобиль Kia Rio под управлением женщины 40 лет и 36-летний мужчина на скутере марки Irbis.

В результате ДТП водитель скутера госпитализирован в медучреждение.

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