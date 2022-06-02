фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

За сутки саратовские пожарные потушили четыре заброшенных дома. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

По словам специалистов МЧС, заброшенные и расселенные дома, строения представляют угрозу безопасности граждан. Такие объекты завалены мусором, часто там отсутствуют перила, лестничные марши. В здания постоянно проникают подростки и лица без определенного места жительства. Греются, жгут костры. Каждый раз на эти пожары выезжают силы и средства саратовского пожарно-спасательного гарнизона. Не реагировать нельзя - рядом жилые дома.

В Заводском районе вчера на Киевском проезде горел заброшенный сарай и мусор, площадь пожара составила 50 квадратных метров. По словам очевидцев, там часто видели подростков, которые могли поджечь мусор, кучи тополиного пуха.

На улицу Крымскую был выезд на неэксплуатируемое четырехэтажное здание. На втором этаже пожарные тушили загорание 6 квадратных метров, горели вещи и старая мебель. В здание также был свободный доступ.

И еще один пожар, уже в полночь, на Озерном тупике горел расселенный двухэтажный деревянный дом. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Справиться с огнем пожарным удалось лишь под утро.

Буквально сегодня в 9:20 был вызов на улицу Вавилова, где горел деревянный нежилой дом.

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