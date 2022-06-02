фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове девочка родила от отца. Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы Об этом сегодня, 2 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

С июня 2020 года по апрель 2021 года 39-летний мужчина вступал в интимную связь со своей дочерью, 2007 года рождения, страдавшую органическим расстройством личности. В результате совершения противоправных деяний потерпевшая забеременела и впоследствии родила ребенка. О произошедшем медики сразу же сообщили в правоохранительные органы.

Приговором суда мужчине назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

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