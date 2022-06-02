Саратовцы смогут купить на Театральной площади рассаду и саженцы

фото: архив КП
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В ближайшую субботу, 4 июня, на Театральной площади Саратова будет организована ярмарка. Работать она будет с 7:00 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.
Горожане смогут купить плодоовощную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар и крупу в ассортименте, яйца, а также рассаду и саженцы.
Также ярмарки будут работать на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская и в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61). Площадки будут работать в штатном режиме.
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