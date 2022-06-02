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В Юбилейном из сейфа аптеки украли 46 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по городу Саратову.
В полицию Волжского района обратилась с заявлением о краже фармацевт одной из аптек
Заявительница рассказала, что неизвестный пробрался в подсобку аптеки на улице Усть-Курдюмской и похитил из сейфа 46 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Задержан 36-летний саратовец. Вину мужчина признал, сообщил что кража была простой, а деньги он потратил на личные нужды.
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