В Саратове появятся шесть новых улиц

В Саратове построят шесть новых улиц, о чем сообщается на сайте городской администрации.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта собирается одобрить создание шести новых улиц в Волжском и Заводском районах:
- Сдобная - 450 метров от Пензенской и Левина;
- улица №1 - 130 метров от Сдобной и Плякина;
- Левина - 860 метров от Орджоникидзе;
- Бодакова - 350 метро от Малой Розовой к улице Тараскина;
- Тараскина - 730 метров от Розовой;
- Малая Розовая - 260 метров от Розовой к Бодакова.
Проект планируется завершить до зимы 2022 года.
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