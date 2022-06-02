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Общество2 июня 2022 11:12

В Саратове появятся шесть новых улиц

Наталия Калинина

В Саратове построят шесть новых улиц, о чем сообщается на сайте городской администрации.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта собирается одобрить создание шести новых улиц в Волжском и Заводском районах:

- Сдобная - 450 метров от Пензенской и Левина;

- улица №1 - 130 метров от Сдобной и Плякина;

- Левина - 860 метров от Орджоникидзе;

- Бодакова - 350 метро от Малой Розовой к улице Тараскина;

- Тараскина - 730 метров от Розовой;

- Малая Розовая - 260 метров от Розовой к Бодакова.

Проект планируется завершить до зимы 2022 года.

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