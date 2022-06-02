Фото: архив КП
Росгвардейцы помогли юному саратовцу вернуться домой. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Вчера вечером, 1 июня, 7-летний мальчик вышел ушел из дома. Заблудившегося одинокого ребенка заметил прохожий на углу улиц Тарханской и Ташкентской.
Сотрудники Росгвардии, вызванные бдительным горожанином, выяснили, где живет мальчик и доставили его домой.
— Мама мальчика поблагодарила росгвардейцев за оказанную помощь, - говорится в официальном релизе ведомства.
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