Фото: архив КП

Росгвардейцы помогли юному саратовцу вернуться домой. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Вчера вечером, 1 июня, 7-летний мальчик вышел ушел из дома. Заблудившегося одинокого ребенка заметил прохожий на углу улиц Тарханской и Ташкентской.

Сотрудники Росгвардии, вызванные бдительным горожанином, выяснили, где живет мальчик и доставили его домой.

— Мама мальчика поблагодарила росгвардейцев за оказанную помощь, - говорится в официальном релизе ведомства.

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