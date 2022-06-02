Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 2 июля, парень на «Приоре» сбил четырехлетнюю девочку в Саратове, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 11:40 напротив дома № 96 по улице Октябрьская. 22-летний парень на автомобиле «Лада Приора» сбил четырехлетнюю девочку.
Пострадавшая доставлена в больницу.
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