фото: соцсети

Все транспортные маршруты Саратова перейдут в областное подчинение. Об этом проинформировал минтранс региона.

Сообщается, что, центр управления регионом зафиксировал в соцсетях многочисленные жалобы на работу общественного транспорта Саратова. Главные претензии горожан – несоблюдение графиков движения, отсутствие машин на линиях в вечернее время, невозможность добраться из некоторых районов до нужного места без пересадок.

Информацию ЦУР направил в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Чиновники сообщили, что схемы пассажирских перевозок будут пересматриваться.

— Сейчас ведется передача городских транспортных маршрутов Саратова на региональный уровень в ведение областного минтранса - информирует ведомство.

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