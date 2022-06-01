Фото: Архив КП

Саратовцам разрешили купаться на двух пляжах. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, требованиям безопасности соответствуют два городских пляжа - пляж на Новой Набережной и «Городские пески» на острове у Энгельсского моста.

Специалисты оценивают рельеф дна, течение, удаление от судового хода, причалов и промышленных объектов, и только в случае соответствия по всем пунктам пляж допускается к эксплуатации. Также на нем должен быть пункт спасателей и медиков.

— Во всех других местах на водных объектах города природные и технические условия в настоящее время не позволяют организовать безопасное купание граждан, - заявляют в администрации.

За купание под запрещающим знаком саратовцев будут штрафовать.

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