Фото: ГИБДД

В Саратове сбили 43-летнего мужчину на электросамокате. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД.

Сегодня утром, 1 июня, в 7:35 на 6-дачной произошло ДТП. Напротив дома № 32 на ул. Гвардейской 55-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил 43-летнего на мужчину на электросамокате.

В результате ДТП водителя самоката госпитализировали.

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