Фото: ГИБДД
В Саратове сбили 43-летнего мужчину на электросамокате. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД.
Сегодня утром, 1 июня, в 7:35 на 6-дачной произошло ДТП. Напротив дома № 32 на ул. Гвардейской 55-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил 43-летнего на мужчину на электросамокате.
В результате ДТП водителя самоката госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.