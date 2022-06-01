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Происшествия1 июня 2022 10:11

В Саратове сбили 43-летнего мужчину на электросамокате

ДТП произошло на 6ой-Дачной
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Саратове сбили 43-летнего мужчину на электросамокате. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД.

Сегодня утром, 1 июня, в 7:35 на 6-дачной произошло ДТП. Напротив дома № 32 на ул. Гвардейской 55-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил 43-летнего на мужчину на электросамокате.

В результате ДТП водителя самоката госпитализировали.

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