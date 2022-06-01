Самые богатые саратовцы получат в 7 раз больше самых бедных

Фото: архив КП

Разница в доходах между наименее и наиболее богатой частью саратовцев достигла 6,8 раза. Об этом стало известно из исследования компании FinExpertiza.

В исследовании доходы населения разделили на пять групп. Сообщается, что средний месячный доход в 2021 году 20% самых бедных саратовцев составил 8400 рублей, второй группы - 14700, третьей - 21000, четвертой - 30100, а самой богатой пятой части населения - 56800.

Общий среднемесячный доход составил - 26200 рублей, при этом по России этот показатель - 40000 рублей.

Принято считать, что чем выше доходы населения, тем больше коэффициент расслоения. Так, в обеспеченных Москве и Ямало-Ненецком автономном округе это число достигает 10,4 и 9,4 раз соответственно, а в небогатых областях центральной России - Владимирской, Тверской - 5,5.

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