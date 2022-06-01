В Кировском районе местный житель задержан за угон велосипеда

Фото: ГУ МВД

В Кировском районе по подозрению в краже велосипеда сотрудниками ППС задержан местный житель. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Мужчина пояснил, что велосипед был якобы брошен, и ничего он не крал. После угона велосипеда мужчина заехал на нем в приемку металла, отдал его, получил деньги и ушел.

Подробности в видеоролике.

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