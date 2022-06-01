В Саратовской области от коронавируса скончалась женщина 75 лет. Сегодня, 1 июня, такую информацию сообщил федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки от коронавируса в Саратовской области скончался один человек: это 75-летняя женщина. Общее количество жертв инфекции достигло 5 968 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 252 558 жителей региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.