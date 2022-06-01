Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области

Вячеслав Володин во время рабочей поездки

Вячеслав Володин сегодня, 1 июня, работает в своем избирательном округе - Саратовской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Володин Саратов».

В Базарном Карабулаке парламентарий обсудил с жителями благоустройство. В прошлом году здесь было отремонтировано более 12 тысяч квадратных метров тротуаров. В этом году планируется создать пешеходные дорожки площадью более 8 тысяч квадратных метров. При поддержке Володина на реализацию программы направлены 20 миллионов рублей.

Также Вячеслав Володин посетил школу №1. Там проведут ремонт: заменят окна, обновят систему отопления.

Жители Базарного Карабулака рассказали о необходимости реконструкции стадиона «Колос». Володин запланировал посетить стадион в одну из следующих рабочих поездок.

Здесь будет ремонт

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