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Общество1 июня 2022 6:46

Бригада санавиации спасла роженицу из Петровска

Наталия Калинина
Бригада санавиации пришла на помощь роженице из Петровска

Бригада санавиации пришла на помощь роженице из Петровска

Бригада санавиации спасла роженицу из Петровска, об этом сообщили в минздраве Саратовской области.

В Петровскую районную больницу была доставлена беременная женщина с клинически узким тазом, врачи провели операцию, однако после этого у пациентки возникло сильное кровотечение и потребовалась повторное вмешательство. С медиками районной больницы находились профильные специалисты из области.

Когда стала очевидна необходимость нового вмешательства, в районную больницу отправили борт санитарной авиации, в состав которой также вошел сосудистый хирург. Также были подключены онлайн консультирующие специалисты.

Специалисты санитарной авиации не смогли сразу же эвакуировать пациентку в областное учреждение и всю ночь находились около нее до стабилизации состояния. Утром ее доставили в Саратов.

Сложный случай был на контроле зампреда регионального правительства - министра здравоохранения области Олега Костина.

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