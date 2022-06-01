Бригада санавиации пришла на помощь роженице из Петровска

Бригада санавиации спасла роженицу из Петровска, об этом сообщили в минздраве Саратовской области.

В Петровскую районную больницу была доставлена беременная женщина с клинически узким тазом, врачи провели операцию, однако после этого у пациентки возникло сильное кровотечение и потребовалась повторное вмешательство. С медиками районной больницы находились профильные специалисты из области.

Когда стала очевидна необходимость нового вмешательства, в районную больницу отправили борт санитарной авиации, в состав которой также вошел сосудистый хирург. Также были подключены онлайн консультирующие специалисты.

Специалисты санитарной авиации не смогли сразу же эвакуировать пациентку в областное учреждение и всю ночь находились около нее до стабилизации состояния. Утром ее доставили в Саратов.

Сложный случай был на контроле зампреда регионального правительства - министра здравоохранения области Олега Костина.

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