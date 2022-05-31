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Общество31 мая 2022 13:52

В Саратовской области сменился глава ФСИН

Пост теперь занимает Александр Робота
Евгений Бадиков
Фото: Архив

Фото: Архив

В Саратовской области сменился глава ФСИН. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Руководителем управления ФСИН по Саратовской области указом Президента РФ Владимира Путина назначен Александр Робота.

Ранее полковник Робота возглавлял управление ФСИН по Чувашской республике, куда был командирован в 2014 году. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР.

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