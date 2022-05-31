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Пресс-центр "КП"31 мая 2022 12:33

КП-Саратов: интервью с с зампредом-министром промышленности и энергетики Андреем Архиповым

Дарья Васенина
Дарья Васенина
Андрей Архипов

Андрей Архипов

31 мая в эфире радио «Комсомольская правда-Саратов» вышло интервью с заместителем председателя Правительства Саратовской области - министром промышленности и энергетики Андреем Архиповым.

Он рассказал о нынешней ситуации в промышленном комплексе региона, новых вызовах, мерах поддержки, оказываемых областным промышленникам, а также о том, как эти меры разрабатываются.

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