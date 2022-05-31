С 1 июня прожиточный минимум саратовцев изменится

Деньги в Саратове
С 1 июня в Саратовской области увеличат прожиточный минимум на 10 процентов, об этом сообщает министерство труда и социальной защиты области.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 11692 рублей, для трудоспособного населения – 12 745 руб., для пенсионеров – 10 055 рублей, для детей – 12 174 руб.
Региональная величина прожиточного минимума определяет размер помощи нуждающимся в ней категориям граждан: малоимущим, многодетным и так далее.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.