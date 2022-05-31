Фото: Лиза Алерт

В Марксовском районе пропала дезориентированная пенсионерка. Сообщение об это появилось в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Вчера, 30 мая, в паблике «Лиза Алерт» появилась информация о пропаже 76-летней Людмиле Лисичкиной. Сообщается, что последний раз женщину видели 29 мая в районе массива Павловские дачи. Одета пенсионерка в розовую кофту, коричневу. юбку и мужские туфли. Людмила дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Среди особых примет - невысокий (160 см) рост, темные волосы до плеч, карие глаза, телосложение худощавое.

Всех, кто может сообщить какие-либо сведения о пропавшей, просят связаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.