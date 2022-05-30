Фото: Саратовский областной суд

В Энгельсе суд отменил приговор спрятавшему труп жены мужчине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, 39-летний мужчина поссорился с супругой у себя в квартире в микрорайоне Энгельс-1. В ходе бытовой ссоры мужчина ударил жену бутылкой по голове, а затем добил кулаками, после чего лег спать. Утром мужчина понял, что жена признаков жизни не подает. Обвиняемый завернул тело жены в пакеты для мусора и отнес в подвал дома.

— Коллегия присяжных заседателей согласилась с представленными стороной обвинения доказательствами и единогласно вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимого, при этом указав, что он не заслуживает снисхождения, - указано в релизе прокуратуры региона.

Изначально, суд приговорил мужчину к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Сторона защиты осталась недовольна приговором, как и прокуратура, подавшие жалобы в апелляционный суд.

Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение.

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