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За неделю в ЗАГСах Саратова, Энгельса и Балаково зарегистрировано 213 новорожденных. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Саратовской области.

В отделах ЗАГС Саратова, Энгельса и Балаково за неделю зарегистрировано 213 новорожденных. Мальчики захватили лидерство - 123 младенцев, девочек же родилось 90.

Отдел ЗАГС города Балаково празднует юбилей - в городе родился 500-ый малыш! В Ленинском районе Саратова с начала года зарегистрировали 900-ого новорожденного.

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