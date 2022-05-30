Николай Панков опроверг слухи об убыли населения в Саратовской области

Николай Панков

Саратовская область сохранила 19 место по численности населения среди всех регионов России.

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

Сегодня, 30 мая, Николай Панков в своем телеграм-канале рассказал, что разговоры о серьезной убыли населения в Саратовской области остаются лишь слухами. Согласно первым итогам переписи, которые опубликовала «Российская Газета», Саратовская область сохраняет 19 место по численности среди всех субъектов федерации.

Отметил депутат низкие темпы убыли в разрезе Приволжского федерального округа. Меньшей убылью населения могут похвастаться Самарская область и республика Марий Эл. Прирост наблюдается лишь в Татарстане и Башкортостане. Все остальные регионы показали более высокие темпы убыли населения.

— На протяжении нескольких лет, данную тему часто поднимали в ряде СМИ. Громкие заголовки говорили о снижении населения и об оттоке, что он идет быстрыми темпами. Как оказалось, это не так. Официальные данные в открытом доступе, и каждый может сравнить, как в других регионах, - резюмировал Панков.

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