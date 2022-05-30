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Общество30 мая 2022 11:14

Николай Панков опроверг слухи об убыли населения в Саратовской области

Саратовская область занимает 19 место по численности населения
Евгений Бадиков
Николай Панков

Николай Панков

Саратовская область сохранила 19 место по численности населения среди всех регионов России.

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

Сегодня, 30 мая, Николай Панков в своем телеграм-канале рассказал, что разговоры о серьезной убыли населения в Саратовской области остаются лишь слухами. Согласно первым итогам переписи, которые опубликовала «Российская Газета», Саратовская область сохраняет 19 место по численности среди всех субъектов федерации.

Отметил депутат низкие темпы убыли в разрезе Приволжского федерального округа. Меньшей убылью населения могут похвастаться Самарская область и республика Марий Эл. Прирост наблюдается лишь в Татарстане и Башкортостане. Все остальные регионы показали более высокие темпы убыли населения.

— На протяжении нескольких лет, данную тему часто поднимали в ряде СМИ. Громкие заголовки говорили о снижении населения и об оттоке, что он идет быстрыми темпами. Как оказалось, это не так. Официальные данные в открытом доступе, и каждый может сравнить, как в других регионах, - резюмировал Панков.

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