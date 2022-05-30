Фото: Дмитрий Владимиров

Дмитрий Пьяных собирается баллотироваться в губернаторы Саратовской области. Представитель ЛДПР допустил такую возможность во время сегодняшней пресс-конференции.

Сегодня, 30 мая, в пресс-центре «Комсомольской Правды-Саратов» состоялась встреча с координатором Саратовского регионального отделения партии ЛДПР Дмитрием Пьяных.

В ходе встречи представитель ЛДПР заявил, что партия намерена участвовать в губернаторской гонке.

— Мы обязательно выдвинем кандидата в губернаторы. Решать это будет Высший совет партии. Будем бороться за победу. Есть большая вероятность, что это буду я, - отметил Пьяных.

По словам Пьяных, на выборах в ЛДПР Саратовскую областную думу будет создано 10 региональных групп в списочной части от и 30 кандидатов пойдут по одномандатным округам. Согласно мнению политика, основные голоса оппозиция набирает именно по спискам.

— Могу сказать, что партия ЛДПР закроет максимальное количество округов - 30 одномандатных округов будут закрыты сильными кандидатами, не техническими. Мы не видим смысла участвовать просто так, для галочки, - заявляет Пьяных.

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