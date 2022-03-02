Вчера, 1 марта, в Краснопартизанском районе загорелся глинобитный дом, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 19:06 в поселке Октябрьский. Дежурному в поселке Горный сообщили о пожаре в двухквартирном саманном доме на улице Водопроводной. Огонь повредил одну из квартир, площадь очага составила 55 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная печь. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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