Дома в двух районах Саратова остались без воды до вечера

Сегодня, 2 марта, в двух районах Саратова жители остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе авария произошла по адресу 3-я Степная, 21. До 20:00 без воды остались абоненты по адресам: 3-я Степная, 4,4а,9,11,19,19а,21,22.

Также произошла авария на водопроводных сетях в Жасминном поселке по адресу Моисеева, 1а. До 15:00 отключили воду для абонентов на улицах Моисеева и Майская.

В Октябрьском районе работы ведутся по адресу Шелковичная,71/81. До 14:00 прекращено холодное водоснабжение абонентов на улице Шелковичная, от Астраханской до Рахова.

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