Сегодня, 2 марта, в Саратовской области еще 2817 жителей заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено еще 207 125 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 163 382 человека, за сутки — 2 603. В стационарах остаются 2 242 человек, на амбулаторном лечении — 36 057.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет – 172;

- 7-14 лет – 210;

- 15-17 лет – 104;

- 18-29 лет – 307;

- 30-49 лет – 784;

- 50-64 – 655;

- старше 65 – 585.

С пневмонией поступили 169 пациентов, с признаками ОРВИ — 2 640, восемь переносят болезнь без симптомов.

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