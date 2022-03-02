Сегодня, 2 марта, в Саратовской области опубликовано расписание ЗАГСов на праздничные дни. 5 марта, в субботу, все отделы ЗАГС работают без изменений. В этот день можно зарегистрировать там рождение, смерть, отцовство или обратиться для получения повторного свидетельства или справки. Регистрации брака проходят по ранее поданным заявкам.

В воскресенье (6 марта), понедельник (7 марта) и вторник (8 марта) во всех отделах ЗАГС Саратова и области будут нерабочие дни.

9 марта отделы ЗАГС снова заработают по обычному графику. Прием заявителей проходит по предварительной записи.

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