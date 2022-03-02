На улице Азина в Саратове сбили 15-летнюю девочку

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Сегодня утром, 2 марта, в Саратове была сбита 15-летняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 8:10 напротив дома № 23 по улице Азина. Автомобиль Ford с 63-летним водителем сбил 15-летнюю девочку.

В результате ДТП пострадавшая доставлена в больницу.

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