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Общество2 марта 2022 2:30

В Саратове облачно и туманно

Наталия Калинина
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Сегодня, 2 марта, в Саратове облачно и туманно. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

В областном четыре температура колеблется в районе нуля, небо затянуто плотными облаками, утром будет туман. Дует слабый восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 5 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра от нуля до, при прояснении от -7 до -12 градусов. Днем потеплеет от -3 до 2 градусов. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

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