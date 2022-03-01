С начала года в Саратовской области 1 194 беременных и рожениц заразились коронавирусом. Об этом Олег Костин сообщил на заседании корсовета сегодня, 1 марта.

За последние сутки было подтверждено еще 40 случаев у женщин в положении. С 1 января были госпитализированы 374 пациентки, в том числе за прошедшие сутки 17 человек. Сейчас в стационарах остаются 60 женщин. На дому наблюдаются 187 беременных и 6 родильниц.

За год было зарегистрировано 12 264 случая заражения детей коронавирусом, это 453 ребенка за последние сутки. С начала года были госпитализированы 1 042 ребенка, за прошедшие сутки 20. В стационарах остаются 208 детей, тяжелых пациента среди них нет.

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