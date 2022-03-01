Число тяжелых больных коронавирусом в Саратовской области остается стабильным

Олег Костин 1.03.22

На сегодня. 1 марта, число тяжелых больных коронавирусом в Саратовской области остается относительно стабильным. Об этом Олег Костин сообщил на заседании корсовета.

По словам главы ведомства, количество пациентов в стационарах остается относительно стабильным: оно не снижается с начала вспышки омикрона месяц назад. На него сейчас приходятся практически все положительные результаты тестирования. При этом большинство зараженных переносят заболевание в относительно легкой форме ОРВИ. Количество пневмоний составляет менее 5 процентов.

Сейчас в Саратовской области развернуты 2 668 коек, свободными остаются около 10 процентов или 332 штуки. На кислородной поддержке остаются 552 пациента, а на ИВЛ 154 человека. Большинство из тяжелых больных – невакцинированные.

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