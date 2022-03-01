Ольга Кожанова 01.03.22

На сегодня, 1 марта, заболеваемость коронавирусом в Саратовской области медленно снижается. Об этом заявила глава регионального Роспотрабнадзора Ольга Кожанова на последнем брифинге.

Ситуация с коронавирусом в Саратовской области остается напряженной. За неделю зарегистрировано 16 086 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости на сто тысяч населения составляет 671, что выше среднего по России, где 596.

Вместе с тем, в регионе за последнюю неделю наблюдается снижение заболеваемости на 11,4 процента или на 2069 случаев.

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